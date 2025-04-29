«Каролина» и «Нью-Джерси» сыграют в четвертом матче первого раунда плей-офф НХЛ 30 апреля

«Каролина» и «Нью-Джерси» сыграют пятый матч первого раунда плей-офф НХЛ в среду, 30 апреля. Начало игры на льду «Леново Центра» в Роли (США) — в 2.30 по московскому времени.

«Каролина» — «Нью-Джерси»: трансляция матча плей-офф НХЛ в прямом эфире (видео)

Ключевые события и результат игры «Каролина» — «Нью-Джерси» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире плей-офф североамериканской лиги показывают некоторые тематические сообщества социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

Счет в серии — 3-1 в пользу «Харрикейнз». Клуб из Роли выиграл в первом, втором и четвертом матчах (4:1, 3:1, 5:2), а «Дэвилз» победили в третьем (3:2 ОТ).