«Каролина Харрикейнз» и «Нью-Джерси Девилз» встретятся во втором матче первого раунда Кубка Стэнли в ночь на среду, 23 апреля. Игра пройдет в «Леново Центре» в Роли, стартовое вбрасывание состоится в 1.00 по московскому времени.

«Каролина Харрикейнз» — «Нью-Джерси Девилз»: прямая трансляция матча плей-офф НХЛ (видео)

Основные события игры «Каролина» — «Нью-Джерси» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В России не ведутся официальные трансляции НХЛ, видео появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и платформы «VK Видео».

«Каролина» ведет в серии 1-0 после победы в первом матче со счетом 4:1. В регулярном чемпионате «Харрикейнз» заняли четвертое место в Восточной конференции и второе — в Столичном дивизионе. «Дэвилз» финишировали седьмыми в конференции и третьими в дивизионе.