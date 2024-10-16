«Каролина» обыграла «Нью-Джерси», Свечников и Орлов сделали по голевой передаче

«Каролина» дома обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У хозяев забили Сет Джарвис, Шейн Гостисбеер, Джексон Блэйк и Себастьян Ахо. Российские хоккеисты «Харрикейнз» Андрей Свечников и Дмитрий Орлов сделали по результативной передаче.

У гостей отличились Джек Хьюз и Нико Хишир.

«Нью-Джерси» возглавляет таблицу Восточной конференции НХЛ с 8 очками в 6 матчах, «Каролина» идет на 12-й строчке с 2 очками в 2 играх.

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Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

Голы: Д. Хьюз — 1 (Братт, Ковачевич), 21:16 — 0:1. Джарвис — 1 (Свечников), 30:55 — 1:1. Гостисбеер — 1 (Нечас, Котканиеми), 39:23 — 2:1. Блэйк — 1 (Орлов), 50:16 — 3:1. Хишир — 3 (бол., Д. Хьюз, Братт), 55:16 — 3:2. Ахо — 1 (п.в., Дж. Слэвин, Мартинук), 58:24 — 4:2.

Вратари: Кочетков — Маркстрем (57:52 — 58:24).

Штраф: 6 — 2.

Броски: 31 (8+13+10) — 25 (7+7+11).

Наши: Орлов (19.35/1/+2), Свечников (16.05/0/+1) — -.

16 октября. Роли. PNC Arena.