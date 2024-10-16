«Каролина» обыграла «Нью-Джерси», Свечников и Орлов сделали по голевой передаче
«Каролина» дома обыграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.
У хозяев забили Сет Джарвис, Шейн Гостисбеер, Джексон Блэйк и Себастьян Ахо. Российские хоккеисты «Харрикейнз» Андрей Свечников и Дмитрий Орлов сделали по результативной передаче.
У гостей отличились Джек Хьюз и Нико Хишир.
«Нью-Джерси» возглавляет таблицу Восточной конференции НХЛ с 8 очками в 6 матчах, «Каролина» идет на 12-й строчке с 2 очками в 2 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)
Голы: Д. Хьюз — 1 (Братт, Ковачевич), 21:16 — 0:1. Джарвис — 1 (Свечников), 30:55 — 1:1. Гостисбеер — 1 (Нечас, Котканиеми), 39:23 — 2:1. Блэйк — 1 (Орлов), 50:16 — 3:1. Хишир — 3 (бол., Д. Хьюз, Братт), 55:16 — 3:2. Ахо — 1 (п.в., Дж. Слэвин, Мартинук), 58:24 — 4:2.
Вратари: Кочетков — Маркстрем (57:52 — 58:24).
Штраф: 6 — 2.
Броски: 31 (8+13+10) — 25 (7+7+11).
Наши: Орлов (19.35/1/+2), Свечников (16.05/0/+1) — -.
16 октября. Роли. PNC Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|6
|4
|2
|8
|2
|Рейнджерс
|3
|2
|1
|5
|3
|Питтсбург
|4
|2
|2
|4
|4
|Айлендерс
|3
|1
|2
|3
|5
|Вашингтон
|2
|1
|1
|2
|6
|Каролина
|2
|1
|1
|2
|7
|Филадельфия
|2
|1
|1
|2
|8
|Коламбус
|3
|1
|2
|2
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|5
|3
|2
|6
|2
|Тампа-Бэй
|2
|2
|0
|4
|3
|Торонто
|3
|2
|1
|4
|4
|Оттава
|3
|2
|1
|4
|5
|Монреаль
|4
|2
|2
|4
|6
|Бостон
|4
|2
|2
|4
|7
|Детройт
|3
|1
|2
|2
|8
|Баффало
|4
|1
|3
|2
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|3
|3
|0
|6
|2
|Виннипег
|3
|3
|0
|6
|3
|Миннесота
|4
|2
|2
|6
|4
|Юта
|4
|3
|1
|6
|5
|Сент-Луис
|4
|2
|2
|4
|6
|Чикаго
|3
|1
|2
|3
|7
|Нэшвилл
|2
|0
|2
|0
|8
|Колорадо
|3
|0
|3
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|3
|3
|0
|6
|2
|Вегас
|4
|3
|1
|6
|3
|Лос-Анджелес
|3
|1
|2
|4
|4
|Анахайм
|2
|1
|1
|2
|5
|Сиэтл
|3
|1
|2
|2
|6
|Ванкувер
|3
|0
|3
|2
|7
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|1
|8
|Эдмонтон
|3
|0
|3
|0
|16.10
|02:00
|
Вашингтон – Вегас
|4 : 2
|16.10
|02:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|4 : 1
|16.10
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|3 : 4
|16.10
|02:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|4 : 2
|16.10
|02:30
|
Сент-Луис – Миннесота
|1 : 4
|16.10
|03:00
|
Нэшвилл – Сиэтл
|- : -
|16.10
|03:00
|
Даллас – Сан-Хосе
|- : -
|16.10
|04:00
|
Калгари – Чикаго
|- : -
|16.10
|05:00
|
Эдмонтон – Филадельфия
|- : -