30 апреля, 06:25

«Каролина» выиграла серию у «Нью-Джерси», Свечников забил один гол

Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Свечников.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Каролина» в овертайме обыграла «Нью-Джерси» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:4 ОТ. «Харрикейнз» выиграли сериию — 4-1.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил одну шайбу. У него теперь 9 (5+4) очков в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Защитник Дмитрий Орлов сделал голевую передачу, а вратарь Петр Кочетков отразил 31 из 35 бросков по воротам.

В четвертьфинале «Каролина» встретится с победителем серии «Вашингтон» — «Монреаль» (3-1).

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 5:4 2ОТ (0:3, 4:1, 0:0, 1:0)

Голы: Мерсер — 2 (Пеши), 3:46 — 0:1. Майер — 2 (Пеши), 5:31 — 0:2. Ноесен — 1 (Немец, Хэмилтон), 9:55 — 0:3. Холл — 1 (Стэнковен, Дж. Слэвин), 21:46 — 1:3. Блэйк — 1 (Янковски), 24:01 — 2:3. Свечников — 5 (Орлов, Ахо), 25:40 — 3:3. Хишир — 4 (Коттер, Ноесен), 27:26 — 3:4. Ахо — 2 (бол., Джарвис, Гостисбеер), 31:27 — 4:4. Ахо — 3 (бол., Гостисбеер, Джарвис), 84:17 — 5:4.

Вратари: Кочетков — Маркстрем.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 54 (9+11+15+19) — 35 (13+10+8+4).

Наши: Орлов (30.09/2/-1), Свечников (26.25/9/0) — -.

30 апреля. Роли. Lenovo Center.

Счет в серии: 4-1.

Андрей Свечников
Дмитрий Орлов
Петр Кочетков
Хоккей
Кубок Стэнли
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
    • «Торонто» — «Оттава»: видеообзор матча Кубка Стэнли

    Кузьменко забил третий гол в этом плей-офф НХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Столичный дивизион И В П О
    1 Нью-Джерси 17 12 5 25
    2 Каролина 16 11 5 22
    3 Питтсбург 17 9 8 21
    4 Рейнджерс 18 9 9 20
    5 Филадельфия 16 8 8 19
    6 Коламбус 17 9 8 19
    7 Айлендерс 16 8 8 18
    8 Вашингтон 17 8 9 17
    Атлантический дивизион И В П О
    1 Монреаль 17 10 7 22
    2 Оттава 18 9 9 22
    3 Бостон 19 11 8 22
    4 Детройт 17 10 7 20
    5 Флорида 17 9 8 19
    6 Тампа-Бэй 16 8 8 18
    7 Торонто 18 8 10 18
    8 Баффало 16 5 11 14
    Центральный дивизион И В П О
    1 Колорадо 17 11 6 27
    2 Даллас 18 11 7 25
    3 Виннипег 16 10 6 20
    4 Юта 17 10 7 20
    5 Чикаго 17 8 9 20
    6 Миннесота 18 7 11 18
    7 Сент-Луис 17 6 11 15
    8 Нэшвилл 18 5 13 14
    Тихоокеанский дивизион И В П О
    1 Анахайм 17 11 6 23
    2 Лос-Анджелес 18 9 9 22
    3 Эдмонтон 19 8 11 20
    4 Сиэтл 16 7 9 19
    5 Сан-Хосе 17 8 9 19
    6 Вегас 15 7 8 18
    7 Ванкувер 18 8 10 17
    8 Калгари 18 4 14 10
