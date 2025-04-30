«Каролина» выиграла серию у «Нью-Джерси», Свечников забил один гол

«Каролина» в овертайме обыграла «Нью-Джерси» в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ — 5:4 ОТ. «Харрикейнз» выиграли сериию — 4-1.

Российский нападающий «Каролины» Андрей Свечников забросил одну шайбу. У него теперь 9 (5+4) очков в этом розыгрыше Кубка Стэнли. Защитник Дмитрий Орлов сделал голевую передачу, а вратарь Петр Кочетков отразил 31 из 35 бросков по воротам.

В четвертьфинале «Каролина» встретится с победителем серии «Вашингтон» — «Монреаль» (3-1).

НХЛ

Плей-офф

Первый раунд

Пятый матч

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 5:4 2ОТ (0:3, 4:1, 0:0, 1:0)

Голы: Мерсер — 2 (Пеши), 3:46 — 0:1. Майер — 2 (Пеши), 5:31 — 0:2. Ноесен — 1 (Немец, Хэмилтон), 9:55 — 0:3. Холл — 1 (Стэнковен, Дж. Слэвин), 21:46 — 1:3. Блэйк — 1 (Янковски), 24:01 — 2:3. Свечников — 5 (Орлов, Ахо), 25:40 — 3:3. Хишир — 4 (Коттер, Ноесен), 27:26 — 3:4. Ахо — 2 (бол., Джарвис, Гостисбеер), 31:27 — 4:4. Ахо — 3 (бол., Гостисбеер, Джарвис), 84:17 — 5:4.

Вратари: Кочетков — Маркстрем.

Штраф: 6 — 12.

Броски: 54 (9+11+15+19) — 35 (13+10+8+4).

Наши: Орлов (30.09/2/-1), Свечников (26.25/9/0) — -.

30 апреля. Роли. Lenovo Center.

Счет в серии: 4-1.