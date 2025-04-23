«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» во втором матче, Орлов сделал голевую передачу

«Каролина» выиграла у «Нью-Джерси» во втором матче первого раунда плей-офф НХЛ — 3:1. Счет в серии стал — 2-0.

Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей. Он набрал первое очко в этом Кубке Стэнли.

Третий матч пройдет 26 апреля на льду «Нью-Джерси».