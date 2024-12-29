«Каролина» обыграла «Нью-Джерси», Орлов забил гол

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ дома обыграла «Нью-Джерси» со счетом 5:2.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Джек Рославик, еще по голу забили Дмитрий Орлов, Себастьян Ахо и Джейсон Блэйк. У «Дэвилз» шайбы на счету Пола Коттера и Ондржея Палата.

После этого матча «Каролина» с 45 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 51 очком — на первой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)

Голы: Коттер — 8, 22:56 — 0:1. Орлов — 4 (Уокер, Джарвис), 39:30 — 1:1. Палат — 8 (Братт, Хэмилтон), 41:05 — 1:2. Ахо — 12 (Рословик), 41:56 — 2:2. Блэйк — 8 (бол., Котканиеми, Бернс), 50:43 — 3:2. Рословик — 15 (Джарвис, Уокер), 52:06 — 4:2. Рословик — 16 (п.в., Ахо, Джарвис), 56:38 — 5:2.

Вратари: Токарски — Аллен (55:52 — 56:38).

Штраф: 8 — 21.

Броски: 42 (16+12+14) — 23 (10+7+6).

Наши: Орлов (20.22/5/+2), Свечников (17.52/3/0) — -.

29 декабря. Роли. Lenovo Center.