«Каролина» с победы начала серию с «Нью-Джерси»

«Каролина» переиграла «Нью-Джерси» в первом матче второго раунда Кубка Стэнли — 5:1.

Российские игроки «Харрикейнз» Петр Кочетков и Андрей Свечников эту встречу пропустили. Первый не попал в заявку, а у второго — травма.

Второй матч в серии пройдет 6 мая. Начало встречи — 6.00 по московскому времени.