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Сегодня, 05:43

«Каролина» уступила «Нью-Джерси» и потерпела четвертое поражение подряд, у Кочеткова 18 сейвов

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Каролина» — «Нью-Джерси».
Фото USA Today Sports

«Каролина» проиграла «Нью-Джерси» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.

У хозяев забросили Йеспери Котканиеми, Макс Пачиоретти и Себастьян Ахо. У гостей дублем отличился Доусон Мерсер, по одному голу у Йонаса Зигенталера, Йеспера Боквиста и Нико Хишира.

Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 18 из 22 бросков, «Дэвилз» забросили последнюю шайбу в пустые ворота.

«Каролина» потерпела четвертое поражение подряд и занимает третье место в таблице Восточной конференции с 57 очками в 41 матче. «Нью-Джерси» идет на четвертой строчке с 55 очками в 41 игре.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Голы: Котканиеми — 7 (мен., Нечас), 13:03 — 1:0. Зигенталер — 2 (Хэмилтон, Хишир), 17:06 — 1:1. Пачиоретти — 3 (Ахо, Шей), 28:50 — 2:1. Ахо — 13 (мен., Терявяйнен, Пеши), 37:34 — 3:1. Мерсер — 9 (Сиверсон, Грэйвс), 39:08 — 3:2. Боквист — 4 (Мерсер, Маклеод), 39:26 — 3:3. Мерсер — 10 (Боквист, Маклеод), 48:53 — 3:4. Хишир — 19 (п.в., Татар, Хаула), 59:04 — 3:5.

Вратари: Кочетков (57:59 — 59:04) — Ванечек.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 28 (14+10+4) — 22 (7+8+7).

Наши: Свечников (17.54/7/-2) — Охотюк (8.24/0/0).

11 января. Роли. PNC Arena.

Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Джерси Дэвилз
Петр Кочетков
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 41 25 16 57
2 Нью-Джерси 41 26 15 55
3 Рейнджерс 42 23 19 53
4 Вашингтон 43 23 20 52
5 Питтсбург 40 21 19 48
6 Айлендерс 42 22 20 47
7 Филадельфия 41 16 25 39
8 Коламбус 40 12 28 26
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 40 32 8 68
2 Торонто 41 25 16 57
3 Тампа-Бэй 39 25 14 51
4 Баффало 39 20 19 42
5 Детройт 39 17 22 41
6 Флорида 41 18 23 40
7 Оттава 40 18 22 39
8 Монреаль 41 16 25 35
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 42 25 17 56
2 Виннипег 41 26 15 53
3 Миннесота 40 22 18 48
4 Сент-Луис 42 21 21 45
5 Нэшвилл 39 19 20 44
6 Колорадо 38 20 18 43
7 Аризона 39 13 26 31
8 Чикаго 39 10 29 24
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 27 15 56
2 Лос-Анджелес 44 24 20 54
3 Сиэтл 40 24 16 52
4 Калгари 42 19 23 47
5 Эдмонтон 42 21 21 45
6 Ванкувер 40 17 23 37
7 Сан-Хосе 41 12 29 32
8 Анахайм 41 12 29 28
Результаты / календарь
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16.01
11.01 03:00
Баффало – Сиэтл
 3 : 4
11.01 03:00
Каролина – Нью-Джерси
 3 : 5
11.01 03:00
Питтсбург – Ванкувер
 5 : 4
11.01 03:00
Рейнджерс – Миннесота
 4 : 3 Б
11.01 03:00
Тампа-Бэй – Коламбус
 6 : 3
11.01 03:00
Детройт – Виннипег
 7 : 5
11.01 03:30
Айлендерс – Даллас
 1 : 2 Б
11.01 04:00
Сент-Луис – Калгари
 4 : 3 ОТ
11.01 05:00
Аризона – Сан-Хосе
 - : -
11.01 05:30
Колорадо – Флорида
 - : -
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Линус Ульмарк

Бостон

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