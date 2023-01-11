«Каролина» уступила «Нью-Джерси» и потерпела четвертое поражение подряд, у Кочеткова 18 сейвов
«Каролина» проиграла «Нью-Джерси» дома в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:5.
У хозяев забросили Йеспери Котканиеми, Макс Пачиоретти и Себастьян Ахо. У гостей дублем отличился Доусон Мерсер, по одному голу у Йонаса Зигенталера, Йеспера Боквиста и Нико Хишира.
Российский голкипер «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 18 из 22 бросков, «Дэвилз» забросили последнюю шайбу в пустые ворота.
«Каролина» потерпела четвертое поражение подряд и занимает третье место в таблице Восточной конференции с 57 очками в 41 матче. «Нью-Джерси» идет на четвертой строчке с 55 очками в 41 игре.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Нью-Джерси» — 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)
Голы: Котканиеми — 7 (мен., Нечас), 13:03 — 1:0. Зигенталер — 2 (Хэмилтон, Хишир), 17:06 — 1:1. Пачиоретти — 3 (Ахо, Шей), 28:50 — 2:1. Ахо — 13 (мен., Терявяйнен, Пеши), 37:34 — 3:1. Мерсер — 9 (Сиверсон, Грэйвс), 39:08 — 3:2. Боквист — 4 (Мерсер, Маклеод), 39:26 — 3:3. Мерсер — 10 (Боквист, Маклеод), 48:53 — 3:4. Хишир — 19 (п.в., Татар, Хаула), 59:04 — 3:5.
Вратари: Кочетков (57:59 — 59:04) — Ванечек.
Штраф: 8 — 6.
Броски: 28 (14+10+4) — 22 (7+8+7).
Наши: Свечников (17.54/7/-2) — Охотюк (8.24/0/0).
11 января. Роли. PNC Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|41
|25
|16
|57
|2
|Нью-Джерси
|41
|26
|15
|55
|3
|Рейнджерс
|42
|23
|19
|53
|4
|Вашингтон
|43
|23
|20
|52
|5
|Питтсбург
|40
|21
|19
|48
|6
|Айлендерс
|42
|22
|20
|47
|7
|Филадельфия
|41
|16
|25
|39
|8
|Коламбус
|40
|12
|28
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|40
|32
|8
|68
|2
|Торонто
|41
|25
|16
|57
|3
|Тампа-Бэй
|39
|25
|14
|51
|4
|Баффало
|39
|20
|19
|42
|5
|Детройт
|39
|17
|22
|41
|6
|Флорида
|41
|18
|23
|40
|7
|Оттава
|40
|18
|22
|39
|8
|Монреаль
|41
|16
|25
|35
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|42
|25
|17
|56
|2
|Виннипег
|41
|26
|15
|53
|3
|Миннесота
|40
|22
|18
|48
|4
|Сент-Луис
|42
|21
|21
|45
|5
|Нэшвилл
|39
|19
|20
|44
|6
|Колорадо
|38
|20
|18
|43
|7
|Аризона
|39
|13
|26
|31
|8
|Чикаго
|39
|10
|29
|24
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|42
|27
|15
|56
|2
|Лос-Анджелес
|44
|24
|20
|54
|3
|Сиэтл
|40
|24
|16
|52
|4
|Калгари
|42
|19
|23
|47
|5
|Эдмонтон
|42
|21
|21
|45
|6
|Ванкувер
|40
|17
|23
|37
|7
|Сан-Хосе
|41
|12
|29
|32
|8
|Анахайм
|41
|12
|29
|28
|11.01
|03:00
|
Баффало – Сиэтл
|3 : 4
|11.01
|03:00
|
Каролина – Нью-Джерси
|3 : 5
|11.01
|03:00
|
Питтсбург – Ванкувер
|5 : 4
|11.01
|03:00
|
Рейнджерс – Миннесота
|4 : 3 Б
|11.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Коламбус
|6 : 3
|11.01
|03:00
|
Детройт – Виннипег
|7 : 5
|11.01
|03:30
|
Айлендерс – Даллас
|1 : 2 Б
|11.01
|04:00
|
Сент-Луис – Калгари
|4 : 3 ОТ
|11.01
|05:00
|
Аризона – Сан-Хосе
|- : -
|11.01
|05:30
|
Колорадо – Флорида
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|77
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|40
|62
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|42
|58
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|42
|34
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|40
|32
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|39
|31
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|26
|1.87
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|16
|2.24
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|16
|2.28