«Каролина» переиграла «Нью-Джерси» и вышла в финал конференции

«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ — 3:2 ОТ. «Харрикейнз» выиграли серию — 4-1, и стали первыми финалистами конференции.

Российские хоккеисты «Каролины» Андрей Свечников (травма, выбыл до конца сезона) и Петр Кочетков (не попал в заявку) участия в этой встрече не принимали.

Соперник «Каролины» определится в серии «Торонто» — «Флорида» (1-3).