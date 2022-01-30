Шайба Свечникова принесла «Каролине» победу над «Нью-Джерси»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» со счетом 2:1.

В составе «Харрикейнз» отличились Джордан Мартинук и Андрей Свечников, у «Дэвилз» шайбу забросил Йеспер Боквист.

После этого матча «Каролина» с 62 очками занимает третье место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 35 очками — на 13-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Нью-Джерси» — 2:1 (2:1, 0:0, 0:0)

Голы: Мартинук — 2 (Джарвис, Шей), 8:02 — 1:0. Свечников — 15 (Коул), 14:22 — 2:0. Боквист — 1 (Веси, Куокканен), 17:26 — 2:1.

Вратари: Раанта (53:02 — 53:38) — Гиллис (57:41).

Штраф: 6 — 6.

Броски: 23 (6+7+10) — 25 (10+12+3).

Наши: Свечников (20.31/4/0) — -.

30 января. Роли. PNC Arena. 18956 зрителей.