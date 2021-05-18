«Каролина» — «Нэшвилл»: Тренин впервые сыграет в плей-офф НХЛ
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Защитник «Нэшвилла» Яков Тренин попал в заявку на матч первого раунда плей-офф НХЛ против «Каролины».
Для 24-летнего россиянина это дебют в плей-офф НХЛ. Встреча пройдет 18 мая и начнется в 3:00 мск.
В текущем сезоне Тренин провел 45 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 11 (5+6) очков.
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Материалы сюжета: НХЛ — Кубок Стэнли 2021: плей-офф сезона 2020 / 2021 — пары и все раунды в дивизионах, новости и обзоры матчей
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