Защитник «Нэшвилла» Яков Тренин попал в заявку на матч первого раунда плей-офф НХЛ против «Каролины».

Для 24-летнего россиянина это дебют в плей-офф НХЛ. Встреча пройдет 18 мая и начнется в 3:00 мск.

В текущем сезоне Тренин провел 45 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 11 (5+6) очков.