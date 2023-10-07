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Сегодня, 04:46

«Нэшвилл» проиграл «Каролине», несмотря на гол Тренина

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Каролина» переиграла «Нэшвилл» в предсезонном матче НХЛ — 4:1. Встреча прошла на стадионе «PNC-арены» в Роли.

Единственный гол «Предаторз» на счету российского нападающего Якова Тренина. Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Нэшвилл» встретится с «Тампой» (11 октября), а «Каролина» сыграет против «Оттавы» (12 октября).

Логотип НХЛ. НХЛ: календарь матчей и все команды сезона 2023 / 2024
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нэшвилл Предаторз
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11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 - : -
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 - : -
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
 - : -
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