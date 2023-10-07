«Нэшвилл» проиграл «Каролине», несмотря на гол Тренина
«Каролина» переиграла «Нэшвилл» в предсезонном матче НХЛ — 4:1. Встреча прошла на стадионе «PNC-арены» в Роли.
Единственный гол «Предаторз» на счету российского нападающего Якова Тренина. Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.
Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Нэшвилл» встретится с «Тампой» (11 октября), а «Каролина» сыграет против «Оттавы» (12 октября).
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11.10
12.10
13.10
14.10
15.10
16.10
|11.10
|00:30
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Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
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Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
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Вегас – Сиэтл
|- : -
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