«Нэшвилл» проиграл «Каролине», несмотря на гол Тренина

«Каролина» переиграла «Нэшвилл» в предсезонном матче НХЛ — 4:1. Встреча прошла на стадионе «PNC-арены» в Роли.

Единственный гол «Предаторз» на счету российского нападающего Якова Тренина. Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов отметился голевой передачей.

Сезон-2023/24 в НХЛ стартует 11 октября. В своем первом матче «Нэшвилл» встретится с «Тампой» (11 октября), а «Каролина» сыграет против «Оттавы» (12 октября).