«Каролина» проиграла «Нэшвиллу» в предсезонном матче

«Каролина» потерпела поражение от «Нэшвилла» в предсезонном матче НХЛ — 4:6.

Российский защитник «Харрикейнз» Дмитрий Орлов результативными действиями не отметился. В середине третьего периода он заработал 2-минутное удаление за подножку.

В другой встрече «Виннипег» выиграл у «Калгари» — 5:2. Российские хоккеисты «Джетс» Владислав Наместников и Никита Чибриков результативными действиями не отметились.

Новый регулярный чемпионат НХЛ стартует 4 октября двумя матчами в Праге.