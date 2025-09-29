«Каролина» победила «Нэшвилл» в предсезонном матче НХЛ

«Каролина» в предсезонном матче НХЛ обыграла «Нэшвилл» со счетом 4:2.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Брэдли Надо, еще по голу забили Феликс Унгер Сорум и Чарльз-Алексис Лего. У «Предаторз» отличились Даниэль Карр и Рид Шефер.

В следующем матче «Каролина» 30 сентября сыграет с «Флоридой», «Нэшвилл» 4 октября встретится снова с «Харрикейнз».