«Каролина» обыграла «Нэшвилл». Свечников оформил дубль и сделал голевую передачу
«Каролина» переиграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Предаторз» потерпели четвертое поражение кряду.
Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал голевую передачу и забросил две шайбы. Его признали первой звездой встречи.
В последних пяти встречах 21-летний хоккеист забросил шесть шайб, а всего в нынешнем сезоне на его счету 47 (22+25) очков в 45 встречах.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Нэшвилл» — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Голы: Шей — 7 (Нечас, Трочек), 10:24 — 1:0. Котканиеми — 10 (Нечас, Шей), 25:14 — 2:0. Канин — 11 (Джохансен, Йоси), 38:38 — 2:1. Слэвин — 3 (Свечников, Ахо), 39:59 — 3:1. Свечников — 21 (бол., Терявяйнен, Ахо), 46:43 — 4:1. Форсберг — 25 (Йоси, Дюшен), 54:37 — 4:2. Жанно — 15 (Йоси), 57:49 — 4:3. Свечников — 22 (бол., п.в., Слэвин), 59:18 — 5:3.
Вратари: Андерсен — Сарос (58:12 — 58:45, 59:52 — 59:18).
Штраф: 8 — 10.
Броски: 30 (8+12+10) — 31 (10+5+16).
Наши: Свечников (16.24/3/0) — Тренин (15.53/1/0).
19 февраля. Роли. PNC Arena. 18911 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|48
|33
|15
|70
|2
|Питтсбург
|51
|31
|20
|70
|3
|Рейнджерс
|49
|31
|18
|67
|4
|Вашингтон
|52
|28
|24
|65
|5
|Коламбус
|48
|24
|24
|49
|6
|Айлендерс
|44
|18
|26
|42
|7
|Филадельфия
|49
|15
|34
|39
|8
|Нью-Джерси
|50
|17
|33
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|49
|34
|15
|73
|2
|Тампа-Бэй
|49
|32
|17
|70
|3
|Торонто
|47
|32
|15
|67
|4
|Бостон
|48
|27
|21
|58
|5
|Детройт
|51
|23
|28
|52
|6
|Оттава
|47
|18
|29
|40
|7
|Баффало
|49
|16
|33
|40
|8
|Монреаль
|49
|9
|40
|25
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|48
|35
|13
|74
|2
|Миннесота
|46
|30
|16
|63
|3
|Сент-Луис
|48
|28
|20
|62
|4
|Нэшвилл
|50
|28
|22
|60
|5
|Даллас
|47
|26
|21
|54
|6
|Виннипег
|48
|22
|26
|52
|7
|Чикаго
|50
|18
|32
|43
|8
|Аризона
|48
|12
|36
|28
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|47
|28
|19
|62
|2
|Вегас
|49
|28
|21
|59
|3
|Эдмонтон
|48
|27
|21
|57
|4
|Лос-Анджелес
|48
|24
|24
|55
|5
|Анахайм
|51
|23
|28
|55
|6
|Ванкувер
|50
|23
|27
|52
|7
|Сан-Хосе
|48
|22
|26
|49
|8
|Сиэтл
|50
|16
|34
|36
|19.02
|03:00
|
Каролина – Нэшвилл
|5 : 3
|19.02
|04:00
|
Миннесота – Флорида
|2 : 6
|19.02
|04:30
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|19.02
|06:00
|
Вегас – Лос-Анджелес
|- : -
|19.02
|21:00
|
Баффало – Колорадо
|- : -
|19.02
|23:59
|
Виннипег – Эдмонтон
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|68
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|68
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|48
|68
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|48
|35
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|49
|33
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|44
|33
|И
|КН
|
|
Вилле Хуссо
Сент-Луис
|18
|1.91
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|31
|2.04
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|37
|2.09