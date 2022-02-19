«Каролина» обыграла «Нэшвилл». Свечников оформил дубль и сделал голевую передачу

«Каролина» переиграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Предаторз» потерпели четвертое поражение кряду.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал голевую передачу и забросил две шайбы. Его признали первой звездой встречи.

В последних пяти встречах 21-летний хоккеист забросил шесть шайб, а всего в нынешнем сезоне на его счету 47 (22+25) очков в 45 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Нэшвилл» — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Голы: Шей — 7 (Нечас, Трочек), 10:24 — 1:0. Котканиеми — 10 (Нечас, Шей), 25:14 — 2:0. Канин — 11 (Джохансен, Йоси), 38:38 — 2:1. Слэвин — 3 (Свечников, Ахо), 39:59 — 3:1. Свечников — 21 (бол., Терявяйнен, Ахо), 46:43 — 4:1. Форсберг — 25 (Йоси, Дюшен), 54:37 — 4:2. Жанно — 15 (Йоси), 57:49 — 4:3. Свечников — 22 (бол., п.в., Слэвин), 59:18 — 5:3.

Вратари: Андерсен — Сарос (58:12 — 58:45, 59:52 — 59:18).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (8+12+10) — 31 (10+5+16).

Наши: Свечников (16.24/3/0) — Тренин (15.53/1/0).

19 февраля. Роли. PNC Arena. 18911 зрителей.