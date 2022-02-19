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Сегодня, 05:52

«Каролина» обыграла «Нэшвилл». Свечников оформил дубль и сделал голевую передачу

Свечников оформил дубль в матче чемпионата НХЛ «Каролина» — «Нэшвилл»
Евгений Козинов
Корреспондент
Андрей Свечников.
Фото Twitter

«Каролина» переиграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Предаторз» потерпели четвертое поражение кряду.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал голевую передачу и забросил две шайбы. Его признали первой звездой встречи.

В последних пяти встречах 21-летний хоккеист забросил шесть шайб, а всего в нынешнем сезоне на его счету 47 (22+25) очков в 45 встречах.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Нэшвилл» — 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)

Голы: Шей — 7 (Нечас, Трочек), 10:24 — 1:0. Котканиеми — 10 (Нечас, Шей), 25:14 — 2:0. Канин — 11 (Джохансен, Йоси), 38:38 — 2:1. Слэвин — 3 (Свечников, Ахо), 39:59 — 3:1. Свечников — 21 (бол., Терявяйнен, Ахо), 46:43 — 4:1. Форсберг — 25 (Йоси, Дюшен), 54:37 — 4:2. Жанно — 15 (Йоси), 57:49 — 4:3. Свечников — 22 (бол., п.в., Слэвин), 59:18 — 5:3.

Вратари: Андерсен — Сарос (58:12 — 58:45, 59:52 — 59:18).

Штраф: 8 — 10.

Броски: 30 (8+12+10) — 31 (10+5+16).

Наши: Свечников (16.24/3/0) — Тренин (15.53/1/0).

19 февраля. Роли. PNC Arena. 18911 зрителей.

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нэшвилл Предаторз
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Свечников оформил дубль в матче против «Нэшвилла»

НХЛ, расписание и результаты матчей 19 февраля: «Миннесота» — «Флорида», «Вегас» — «Лос-Анджелес» и другие матчи
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Положение команд
Футбол
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 48 33 15 70
2 Питтсбург 51 31 20 70
3 Рейнджерс 49 31 18 67
4 Вашингтон 52 28 24 65
5 Коламбус 48 24 24 49
6 Айлендерс 44 18 26 42
7 Филадельфия 49 15 34 39
8 Нью-Джерси 50 17 33 39
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 49 34 15 73
2 Тампа-Бэй 49 32 17 70
3 Торонто 47 32 15 67
4 Бостон 48 27 21 58
5 Детройт 51 23 28 52
6 Оттава 47 18 29 40
7 Баффало 49 16 33 40
8 Монреаль 49 9 40 25
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 48 35 13 74
2 Миннесота 46 30 16 63
3 Сент-Луис 48 28 20 62
4 Нэшвилл 50 28 22 60
5 Даллас 47 26 21 54
6 Виннипег 48 22 26 52
7 Чикаго 50 18 32 43
8 Аризона 48 12 36 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 47 28 19 62
2 Вегас 49 28 21 59
3 Эдмонтон 48 27 21 57
4 Лос-Анджелес 48 24 24 55
5 Анахайм 51 23 28 55
6 Ванкувер 50 23 27 52
7 Сан-Хосе 48 22 26 49
8 Сиэтл 50 16 34 36
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23.02
24.02
19.02 03:00
Каролина – Нэшвилл
 5 : 3
19.02 04:00
Миннесота – Флорида
 2 : 6
19.02 04:30
Чикаго – Даллас
 - : -
19.02 06:00
Вегас – Лос-Анджелес
 - : -
19.02 21:00
Баффало – Колорадо
 - : -
19.02 23:59
Виннипег – Эдмонтон
 - : -
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Вратари (КН)
И О
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 68
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 47 68
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 48 68
И Г
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 35
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 49 33
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 44 33
И КН
Вилле Хуссо

Вилле Хуссо

Сент-Луис

 18 1.91
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 31 2.04
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 37 2.09
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