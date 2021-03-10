«Каролина» выиграла у «Нэшвилла» и продлила победную серию
06:02
«Каролина» переиграла «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:2 ОТ). «Харрикейнз» одержали шестую победу кряду.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (0:0, 2:2, 0:0, 1:0)
Голы: Беннинг — 1 (Толванен, Боровицки), 21:01 — 0:1. Джохансен — 2 (Фаббро, Форсберг), 33:37 — 0:2. Стаал — 9 (бол., Ахо, Трочек), 34:58 — 1:2. Ахо — 10 (бол., Хэмилтон, Трочек), 37:38 — 2:2. Стаал — 10 (Слэвин), 64:25 — 3:2.
Вратари: Неделькович — Ринне.
Штраф: 10 — 12.
Броски: 35 (15+11+8+1) — 23 (7+13+2+1).
Наши: Свечников (20.13/2/0) — Тренин (9.46/0/0).
10 марта. Роли. PNC Arena.
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