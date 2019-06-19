"Каролина" не может продлить контракт с Мразеком и Макэлхинни

Генеральный менеджер "Каролины" Дон Уодделл рассказал о положении дел с контрактами вратарей Петра Мразека и Кертиса Макэлхинни.

– Мы пытаемся заключить новые контракты, но ситуация такова, что, видимо, нам не удастся подписать новые соглашения, – цитирует официальный сайт лиги генерального менеджера. – Если "Каролина" не сохранит вратарей, то выйдет на рынок свободных агентов. Посмотрим, что случится 1 июля.

"Каролина" в прошедшем сезоне дошла до финала Восточной конференции.

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