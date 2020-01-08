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«Каролина» нанесла «Филадельфии» четвертое поражение подряд

05:58
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«Каролина» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Филадельфию» — 5:4. Победный гол на счету Дуги Хэмилтона. «Летчики» потерпели четвертое поражение кряду.

На счету российского нападающего «Каролины» Андрея Свечникова показатель полезности «-1», 2 минуты штрафа, 6 бросков в створ и силовой прием за 16.01 на льду. У Ивана Проворова «-1» и силовой прием за 24.51. У Михаила Воробьева «-1» и бросок за 9.32.

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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