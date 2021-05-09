«Каролина» намерена продлить контракт с главным тренером на три года

«Каролина» намерена продлить контракт с главным тренером команды Родом Бринд'Амором, пишет в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.

Стороны работают над этим вопросом, но официально продление не завершено. Новое соглашение будет рассчитано на три года с зарплатой 1,8 млн долларов за сезон.

Напомним, что канадский специалист возглавляет «Каролину» с 2018 года.