«Каролина» намерена продлить контракт с главным тренером на три года
16:03
«Каролина» намерена продлить контракт с главным тренером команды Родом Бринд'Амором, пишет в Twitter инсайдер Эллиотт Фридман.
Стороны работают над этим вопросом, но официально продление не завершено. Новое соглашение будет рассчитано на три года с зарплатой 1,8 млн долларов за сезон.
Напомним, что канадский специалист возглавляет «Каролину» с 2018 года.
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