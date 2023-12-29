«Каролина» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» выиграла у «Монреаля» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

У «Канадиенс» три шайбы забросил российский нападающий Андрей Свечников, а также дубль оформил Йеспер Фаст. В составе проигравшей команды голы на счету Митчелла Стивенса, Майка Мэтисона и Джоша Андерсона.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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