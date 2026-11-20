«Каролина» — «Монреаль»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» проиграла «Монреалю» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:2 ОТ.

В основное время у хозяев забил Николай Элерс, у гостей — Лэйн Хатсон. Победную шайбу в овертайме забросил Хатсон.

Российский вратарь «Каролины» Петр Кочетков отразил 22 броска в створ из 24.

«Каролина» проиграла после 4 побед кряду. Она занимает 1-е место в таблице Восточной конференции с 36 очками после 22 встреч. «Монреаль» (32 очка после 23 игр) располагается на 3-м месте.

В следующем матче «Каролина» 21 ноября примет «Эдмонтон». «Монреаль» 22 ноября сыграет на своем льду с «Филадельфией».

НХЛ: календарь, турнирные таблицы, лучшие снайперы и бомбардиры сезона-2026/27