Хет-трик Свечникова принес «Каролине» победу над «Монреалем»

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«Каролина» обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3.

Российский нападающий Андрей Свечников забросил три шайбы. Его признали первой звездой встречи.

«Каролина» с 42 очками занимает 4-е место в Восточной конференции. «Монреаль» идет на 13-й строчке — 35 очков.