Три голевые передачи Свечникова помогли «Каролине» обыграть «Монреаль»

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«Каролина» обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:2. «Харрикейнз» прервали трехматчевую победную серию «Канадиенс».

Российский нападающий Андрей Свечников сделал три голевые передачи в составе победителей.

«Каролина» набрала 80 очков и идет на 2-м месте в Восточной конференции. «Монреаль» — предпоследний (50 очков).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Монреаль» — 6:2 (2:1, 0:1, 4:0)

Голы: Пеццетта — 4 (Питлик, Юленен), 3:24 — 0:1. Котканиеми — 9 (Нечас, Бернс), 12:14 — 1:1. Джарвис — 9 (Ахо, Свечников), 14:47 — 2:1. Арве-Пинар — 7 (бол., Хоффман, Армиа), 35:01 — 2:2. Ахо — 24 (де Хаан, Свечников), 42:05 — 3:2. Джарвис — 10 (Бернс, Свечников), 43:53 — 4:2. Стаал — 15 (Мартинук, Фаст), 45:00 — 5:2. Джарвис — 11 (мен., Степан), 59:40 — 6:2.

Вратари: Раанта (59:48) — Монтембо.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 41 (17+12+12) — 22 (8+8+6).

Наши: Свечников (18.43/4/+3) — Дадонов (13.13/2/-4).

17 февраля. Роли. PNC Arena. 18680 зрителей.