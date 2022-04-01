Дубль Свечникова помог «Каролине» переиграть «Монреаль»

«Каролина» крупно обыграла «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. «Канадиенс» потерпели третье поражение подряд.

Российский нападающий «Харрикейнз» Андрей Свечников отметился двумя заброшенными шайбами. В конце первого периода удвоил преимущество своей команды, а в концовке поразил пустые ворота соперника. Россиянина признали третьей звездой матча.