«Каролина» — «Миннесота»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» дома уступила «Миннесоте» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:4.

В составе победителей дублем отметился Матс Зуккарелло, еще по шайбе забросили Джоэль Эрикссон и Мэттью Болди.

«Миннесота» набрала 54 очка и занимает 3-е место в Западной конференции, «Каролина» идет 5-й на «Востоке» с 48 очками.