«Миннесота» на выезде обыграла «Каролину», Кочетков пропустил три шайбы

«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Каролину» со счетом 3:0.

Дубль оформил Матс Зуккарелло, еще по голу забили Джоэль Эрикссон и Мэттью Болди, Марко Росси оформил ассистентский покер. Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов пропускал матч из-за травмы, вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 24 броска из 27.

После этого матча «Миннесота» с 54 очками занимает третье место в Западной конференции, «Каролина» с 48 очками — на пятой строчке «Востока».