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Сегодня, 05:41

«Миннесота» на выезде обыграла «Каролину», Кочетков пропустил три шайбы

Сергей Разин
корреспондент
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«Миннесота» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Каролину» со счетом 3:0.

Дубль оформил Матс Зуккарелло, еще по голу забили Джоэль Эрикссон и Мэттью Болди, Марко Росси оформил ассистентский покер. Форвард «Уайлд» Кирилл Капризов пропускал матч из-за травмы, вратарь «Харрикейнз» Петр Кочетков отразил 24 броска из 27.

После этого матча «Миннесота» с 54 очками занимает третье место в Западной конференции, «Каролина» с 48 очками — на пятой строчке «Востока».

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Миннесота Уайлд
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 39 26 13 55
2 Нью-Джерси 41 24 17 51
3 Каролина 38 23 15 48
4 Питтсбург 40 17 23 40
5 Коламбус 39 16 23 38
6 Филадельфия 39 17 22 38
7 Рейнджерс 38 17 21 35
8 Айлендерс 39 14 25 35
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 39 24 15 50
2 Флорида 40 24 16 50
3 Бостон 40 20 20 44
4 Тампа-Бэй 35 20 15 42
5 Оттава 38 19 19 40
6 Монреаль 38 17 21 37
7 Детройт 38 16 22 36
8 Баффало 39 14 25 33
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 40 27 13 56
2 Миннесота 39 24 15 52
3 Колорадо 39 24 15 48
4 Даллас 37 23 14 47
5 Сент-Луис 40 19 21 42
6 Юта 38 17 21 40
7 Нэшвилл 39 12 27 31
8 Чикаго 39 13 26 28
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 38 26 12 55
2 Лос-Анджелес 37 22 15 49
3 Эдмонтон 38 23 15 49
4 Ванкувер 38 18 20 44
5 Калгари 38 18 20 43
6 Сиэтл 39 17 22 37
7 Анахайм 38 16 22 36
8 Сан-Хосе 41 12 29 30
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Сан-Хосе – Нью-Джерси
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Коламбус – Сент-Луис
 - : -
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Колорадо – Монреаль
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