Андрей Свечников забросил 3-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Каролина» сравняла счет в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты».

На 14-й минуте первого периода шайбу забросил российский нападающий Андрей Свечников и сделал счет 2:2. Для него это 3-й гол в сезоне.

Всего в этом сезоне 25-летний россиянин набрал 4 (3+1) очка в 13 матчах.