«Калгари» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» в гостях победил «Калгари» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 4:2.

За «Кингз» дубль оформил Кевин Фиала, еще по шайбе забросили Филлип Дано и Тревор Мур.

У «Харрикейнз» голами отметились Еспери Котканиеми и Эрик Робинсон.

«Лос-Анджелес» набрал 58 очков и занимает 7-е место в Западной конференции, «Каролина» идет 2-й на «Востоке» с 68 баллами.