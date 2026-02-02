«Каролина» — «Лос-Анджелес»: видеообзор матча НХЛ

«Лос-Анджелес» проиграл «Каролине» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:3 ОТ.

У гостей заброшенными шайбами отметились Самуэль Хелениус и Куинтон Байфилд, у хозяев забили Джордан Стаал, Себастьян Ахо и Александр Никишин.

«Каролина» в 55 матчах набрала 74 очка и занимает второе место в таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» (60 очков после 54 игр) располагается на восьмом месте в Западной конференции.

В следующем матче «Каролина» 4 февраля примет «Оттаву», «Лос-Анджелес» 5 февраля на своем льду сыграет с «Сиэтлом».

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