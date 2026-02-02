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2 февраля, 01:54

«Каролина» выиграла у «Лос-Анджелеса» в овертайме, Никишин забил гол, у Свечникова передача

Павел Лопатко

«Каролина» победила «Лос-Анджелес» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:2 ОТ.

У хозяев заброшенными шайбами отметились Джордан Стаал, Себастьян Ахо и российский защитник Александр Никишин. В сезоне-2025/26 24-летний хоккеист в 54 матчах набрал 22 (7+15) очка. Результативная передача на счету российского форварда Андрея Свечникова. В сезоне 25-летний форвард в 55 встречах набрал 47 (20+27) очков.

У гостей забили Самуэль Хелениус и Куинтон Байфилд.

«Каролина» (74 очка после 55 матчей) лидирует в таблице Восточной конференции. «Лос-Анджелес» (60 очков после 54 игр) располагается на седьмой строчке.

НХЛ. Регулярный чемпионат
1 февраля, 23:00. Lenovo Center (Роли)
Каролина
Лос-Анджелес
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Александр Никишин
Андрей Свечников
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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5.10
30.09 00:00 Каролина – Флорида - : -
30.09 02:00 Торонто – Монреаль - : -
30.09 03:00 Бостон – Рейнджерс - : -
30.09 05:00 Эдмонтон – Ванкувер - : -
30.09 05:30 Вегас – Чикаго - : -
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