Дубль Фиалы принес «Лос-Анджелесу» победу над «Каролиной»

«Лос-Анджелес» на выезде обыграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2.

У «Кингз» дублем отметился Кевин Фиала, еще по шайбе забросили Филлип Дано и Тревор Мур.

В составе «Харрикейнз» отличились Еспери Котканиеми и Эрик Робинсон.

«Лос-Анджелес» набрал 58 очков в 49 играх и занимает 7-е место в Западной конференции, «Каролина» идет 2-й на «Востоке» с 68 баллами в 52 встречах.