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«Каролина» в овертайме обыграла «Лос-Анджелес». Свечников набрал 2 очка

«Каролина» в овертайме обыграла «Лос-Анджелес»
Евгений Козинов
Корреспондент
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1 февраля. «Каролина» — «Лос-Анджелес» — 5:4 ОТ. Андрей Свечников (слева).
Фото USA Today Sports

«Каролина» обыграла «Лос-Анджелес» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:4 ОТ. «Харрикейнз» одержали шестую победу подряд.

Российский нападающий Андрей Свечников отметился двумя голевыми передеачами в составе победителей. Он провел на льду 20 минут и 20 секунд.

«Каролина» набрала 74 очка и идет на втором месте в Восточной конференции. «Кингз» занимают 4-е место в Западной конференции — 63 очка.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Лос-Анджелес» — 5:4 ОТ (1:0, 0:4, 3:0, 1:0)

Голы: Бернс — 9 (Свечников), 13:27 — 1:0. Кемпе — 21 (Копитар), 21:51 — 1:1. Фиала — 18 (Лизотт), 31:34 — 1:2. Кемпе — 22 (Даути, Копитар), 34:21 — 1:3. Копитар — 16 (бол., Андерсон-Долан, Даути), 35:21 — 1:4. Штястны — 5 (Степан, Котканиеми), 43:27 — 2:4. Стаал — 14 (Пеши, Фаст), 49:54 — 3:4. Терявяйнен — 5 (бол., Шей, Свечников), 52:31 — 4:4. Ахо — 22 (бол., Бернс, Нечас), 64:06 — 5:4.

Вратари: Андерсен — Копли.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 30 (9+8+9+4) — 21 (8+8+4+1).

Наши: Свечников (20.20/3/+1) — -.

1 февраля. Роли. PNC Arena.

Андрей Свечников
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Лос-Анджелес Кингз
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Положение команд
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 50 33 17 74
2 Нью-Джерси 49 32 17 68
3 Рейнджерс 49 27 22 62
4 Вашингтон 53 27 26 60
5 Питтсбург 49 24 25 57
6 Айлендерс 52 25 27 55
7 Филадельфия 51 21 30 51
8 Коламбус 51 15 36 34
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 50 38 12 81
2 Торонто 51 31 20 70
3 Тампа-Бэй 48 32 16 65
4 Баффало 49 26 23 56
5 Флорида 52 24 28 54
6 Оттава 50 24 26 51
7 Детройт 48 21 27 50
8 Монреаль 51 20 31 44
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 51 28 23 66
2 Виннипег 52 32 20 65
3 Миннесота 48 27 21 58
4 Колорадо 48 27 21 57
5 Нэшвилл 48 24 24 54
6 Сент-Луис 51 23 28 49
7 Аризона 50 16 34 38
8 Чикаго 48 15 33 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 49 29 20 63
2 Лос-Анджелес 53 28 25 63
3 Вегас 51 29 22 62
4 Эдмонтон 50 28 22 60
5 Калгари 50 24 26 57
6 Ванкувер 49 20 29 43
7 Сан-Хосе 51 15 36 41
8 Анахайм 50 16 34 37
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10.02
1.02 03:00
Каролина – Лос-Анджелес
 5 : 4 ОТ
1.02 03:00
Коламбус – Вашингтон
 3 : 4 ОТ
1.02 03:00
Монреаль – Оттава
 4 : 5
Все результаты / календарь
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Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 92
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 48 76
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 48 72
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 50 41
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 50 38
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

49 34
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

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Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 38 2.26
Илья Самсонов

Илья Самсонов

Торонто

 24 2.26
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