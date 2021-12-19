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Дубль Друри помог «Каролине» обыграть «Лос-Анджелес»

05:33
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«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 5:1.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Джейк Друри, еще по шайбе забросили Йеспери Котканиеми, Йеспер Фаст и Теуво Терявяйнен. «Кингз» ответили точным броском Блэйка Лизотта.

После этого матча «Каролина» с 43 очками возглавила Восточную конферению, «Лос-Анджелес» с 31 очками — на 10-й строчке Запада.

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Сергей Разин все материалы автора
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