Дубль Друри помог «Каролине» обыграть «Лос-Анджелес»

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Лос-Анджелес» со счетом 5:1.

В составе «Харрикейнз» дубль оформил Джейк Друри, еще по шайбе забросили Йеспери Котканиеми, Йеспер Фаст и Теуво Терявяйнен. «Кингз» ответили точным броском Блэйка Лизотта.

После этого матча «Каролина» с 43 очками возглавила Восточную конферению, «Лос-Анджелес» с 31 очками — на 10-й строчке Запада.