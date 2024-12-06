«Каролина» — «Колорадо»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» на своем льду переиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Харрикейнз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.

Российский нападающий хозяев Андрей Свечников сделал три голевые передачи и забросил шайбу в пустые ворота в концовке игры. Всего в этом сезоне у 24-летнего россиянина 22 (9+13) очка. У «Эвеланш» дубль оформил Валерий Ничушкин.