«Каролина» обыграла «Колорадо», Свечников сделал 3 голевые передачи и забил гол

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«Каролина» переиграла «Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:3. «Харрикейнз» прервали свою неудачную серию из трех поражений.