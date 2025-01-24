«Каролина» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде проиграл «Каролине» (4:7).

Российские нападающие «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков отметились заброшенными шайбами. Голкипер Даниил Тарасов отразил 36 из 42 бросков по своим воротам. Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал одну голевую передачу.