«Каролина» — «Коламбус»: видеообзор матча НХЛ

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«Каролина» дома одержала победу над «Коламбусом» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Авторами голов «Харрикейнз» стали Себастьян Ахо, Уильям Каррье, Джордан Мартинук и Еспери Котканиеми.

Единственную шайбу за «Блю Джекетс» забросил Дмитрий Воронков.

«Каролина» с 39 очками расположилась на 4-й строчке Восточной конференции, «Коламбус» набрал 29 очков и идет 13-м.