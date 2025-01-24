«Коламбус» проиграл «Каролине», Марченко и Воронков отметились голами
«Коламбус» на выезде проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:7.
Российские нападающие «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков отметились заброшенными шайбами. Голкипер Даниил Тарасов отразил 36 из 42 бросков по своим воротам.
Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал одну голевую передачу. Теперь у него 34 (15+19) очка в этом сезоне.
«Каролина» набрала 63 очка в 49 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 8-й строчке — 53 очка в 49 играх.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Коламбус» — 7:4 (0:2, 5:2, 2:0)
Голы: К. Джонсон — 14 (Дел Бел Беллуз, ван Римсдайк), 7:08 — 0:1. Марченко — 19 (Фантилли, Дж. Джонсон), 9:48 — 0:2. Джарвис — 17 (бол., Ахо, Нечас), 22:48 — 1:2. Робинсон — 11 (Джарвис, Андерсен), 27:11 — 2:2. Блэйк — 11 (Ахо), 27:58 — 3:2. Ахо — 15 (Блэйк), 28:33 — 4:2. Мартинук — 9 (Джарвис, Стаал), 31:34 — 5:2. ван Римсдайк — 10 (К. Джонсон, Дж. Джонсон), 33:21 — 5:3. Воронков — 18 (Веренски, Фантилли), 34:43 — 5:4. Котканиеми — 10 (Нечас), 51:13 — 6:4. Джарвис — 18 (п.в., Свечников, Стаал), 58:08 — 7:4.
Вратари: Андерсен — Тарасов (57:20 — 58:08).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 43 (9+24+10) — 22 (13+3+6).
Наши: Орлов (19.47/0/+2), Свечников (18.36/2/+1) — Воронков (17.41/2/-1), Марченко (18.27/2/0), Проворов (23.47/2/+1).
24 января. Роли. Lenovo Center. 18700 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|47
|32
|15
|69
|2
|Каролина
|48
|29
|19
|61
|3
|Нью-Джерси
|50
|27
|23
|60
|4
|Коламбус
|48
|23
|25
|53
|5
|Рейнджерс
|47
|23
|24
|50
|6
|Филадельфия
|48
|22
|26
|50
|7
|Питтсбург
|49
|20
|29
|48
|8
|Айлендерс
|46
|19
|27
|45
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|49
|30
|19
|62
|2
|Флорида
|49
|28
|21
|59
|3
|Бостон
|50
|24
|26
|54
|4
|Тампа-Бэй
|46
|25
|21
|53
|5
|Монреаль
|47
|24
|23
|52
|6
|Оттава
|48
|24
|24
|52
|7
|Детройт
|47
|21
|26
|47
|8
|Баффало
|47
|18
|29
|41
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|49
|32
|17
|67
|2
|Миннесота
|47
|28
|19
|60
|3
|Даллас
|47
|29
|18
|59
|4
|Колорадо
|49
|28
|21
|58
|5
|Сент-Луис
|48
|23
|25
|50
|6
|Юта
|46
|20
|26
|47
|7
|Нэшвилл
|46
|17
|29
|41
|8
|Чикаго
|47
|15
|32
|34
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|47
|29
|18
|62
|2
|Эдмонтон
|47
|29
|18
|61
|3
|Лос-Анджелес
|45
|26
|19
|57
|4
|Калгари
|45
|22
|23
|51
|5
|Ванкувер
|46
|20
|26
|50
|6
|Сиэтл
|48
|21
|27
|45
|7
|Анахайм
|47
|18
|29
|42
|8
|Сан-Хосе
|50
|14
|36
|34
|24.01
|03:00
|
Бостон – Оттава
|2 : 0
|24.01
|03:00
|
Рейнджерс – Филадельфия
|6 : 1
|24.01
|03:00
|
Детройт – Монреаль
|4 : 2
|24.01
|03:00
|
Каролина – Коламбус
|7 : 4
|24.01
|04:00
|
Сент-Луис – Вегас
|- : -
|24.01
|04:00
|
Миннесота – Юта
|- : -
|24.01
|05:00
|
Калгари – Баффало
|- : -
|24.01
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|- : -
|24.01
|06:00
|
Сиэтл – Вашингтон
|- : -
|24.01
|06:00
|
Анахайм – Питтсбург
|- : -
|24.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Нэшвилл
|- : -