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Сегодня, 05:43

«Коламбус» проиграл «Каролине», Марченко и Воронков отметились голами

Евгений Козинов
Корреспондент
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Даниил Тарасов в воротах «Коламбуса».
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Коламбус» на выезде проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:7.

Российские нападающие «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков отметились заброшенными шайбами. Голкипер Даниил Тарасов отразил 36 из 42 бросков по своим воротам.

Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал одну голевую передачу. Теперь у него 34 (15+19) очка в этом сезоне.

«Каролина» набрала 63 очка в 49 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 8-й строчке — 53 очка в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Коламбус» — 7:4 (0:2, 5:2, 2:0)

Голы: К. Джонсон — 14 (Дел Бел Беллуз, ван Римсдайк), 7:08 — 0:1. Марченко — 19 (Фантилли, Дж. Джонсон), 9:48 — 0:2. Джарвис — 17 (бол., Ахо, Нечас), 22:48 — 1:2. Робинсон — 11 (Джарвис, Андерсен), 27:11 — 2:2. Блэйк — 11 (Ахо), 27:58 — 3:2. Ахо — 15 (Блэйк), 28:33 — 4:2. Мартинук — 9 (Джарвис, Стаал), 31:34 — 5:2. ван Римсдайк — 10 (К. Джонсон, Дж. Джонсон), 33:21 — 5:3. Воронков — 18 (Веренски, Фантилли), 34:43 — 5:4. Котканиеми — 10 (Нечас), 51:13 — 6:4. Джарвис — 18 (п.в., Свечников, Стаал), 58:08 — 7:4.

Вратари: Андерсен — Тарасов (57:20 — 58:08).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 43 (9+24+10) — 22 (13+3+6).

Наши: Орлов (19.47/0/+2), Свечников (18.36/2/+1) — Воронков (17.41/2/-1), Марченко (18.27/2/0), Проворов (23.47/2/+1).

24 января. Роли. Lenovo Center. 18700 зрителей.

Андрей Свечников
Дмитрий Воронков
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 47 32 15 69
2 Каролина 48 29 19 61
3 Нью-Джерси 50 27 23 60
4 Коламбус 48 23 25 53
5 Рейнджерс 47 23 24 50
6 Филадельфия 48 22 26 50
7 Питтсбург 49 20 29 48
8 Айлендерс 46 19 27 45
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 49 30 19 62
2 Флорида 49 28 21 59
3 Бостон 50 24 26 54
4 Тампа-Бэй 46 25 21 53
5 Монреаль 47 24 23 52
6 Оттава 48 24 24 52
7 Детройт 47 21 26 47
8 Баффало 47 18 29 41
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 49 32 17 67
2 Миннесота 47 28 19 60
3 Даллас 47 29 18 59
4 Колорадо 49 28 21 58
5 Сент-Луис 48 23 25 50
6 Юта 46 20 26 47
7 Нэшвилл 46 17 29 41
8 Чикаго 47 15 32 34
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 47 29 18 62
2 Эдмонтон 47 29 18 61
3 Лос-Анджелес 45 26 19 57
4 Калгари 45 22 23 51
5 Ванкувер 46 20 26 50
6 Сиэтл 48 21 27 45
7 Анахайм 47 18 29 42
8 Сан-Хосе 50 14 36 34
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