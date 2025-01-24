«Коламбус» проиграл «Каролине», Марченко и Воронков отметились голами

«Коламбус» на выезде проиграл «Каролине» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:7.

Российские нападающие «Блю Джэкетс» Кирилл Марченко и Дмитрий Воронков отметились заброшенными шайбами. Голкипер Даниил Тарасов отразил 36 из 42 бросков по своим воротам.

Форвард «Харрикейнз» Андрей Свечников сделал одну голевую передачу. Теперь у него 34 (15+19) очка в этом сезоне.

«Каролина» набрала 63 очка в 49 матчах и занимает 2-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 8-й строчке — 53 очка в 49 играх.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Коламбус» — 7:4 (0:2, 5:2, 2:0)

Голы: К. Джонсон — 14 (Дел Бел Беллуз, ван Римсдайк), 7:08 — 0:1. Марченко — 19 (Фантилли, Дж. Джонсон), 9:48 — 0:2. Джарвис — 17 (бол., Ахо, Нечас), 22:48 — 1:2. Робинсон — 11 (Джарвис, Андерсен), 27:11 — 2:2. Блэйк — 11 (Ахо), 27:58 — 3:2. Ахо — 15 (Блэйк), 28:33 — 4:2. Мартинук — 9 (Джарвис, Стаал), 31:34 — 5:2. ван Римсдайк — 10 (К. Джонсон, Дж. Джонсон), 33:21 — 5:3. Воронков — 18 (Веренски, Фантилли), 34:43 — 5:4. Котканиеми — 10 (Нечас), 51:13 — 6:4. Джарвис — 18 (п.в., Свечников, Стаал), 58:08 — 7:4.

Вратари: Андерсен — Тарасов (57:20 — 58:08).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 43 (9+24+10) — 22 (13+3+6).

Наши: Орлов (19.47/0/+2), Свечников (18.36/2/+1) — Воронков (17.41/2/-1), Марченко (18.27/2/0), Проворов (23.47/2/+1).

24 января. Роли. Lenovo Center. 18700 зрителей.