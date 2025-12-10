«Каролина» обыграла «Коламбус», у Свечникова голевая передача

«Каролина» выиграла у «Коламбуса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

Единственный гол у гостей забил российский нападающий Дмитрий Воронков. Теперь у 25-летнего россиянина 21 (11+10) очко в 30 играх этого сезона.

У «Харрикейнз» отличились Сет Джарвис, Эрик Робинсон, Джордан Стаал и Джордан Мартинук. Российский форвард Андрей Свечников записал на свой счет голевую передачу.

«Каролина» с 38 очками в 29 матчах занимает 2-е место в Восточной конференции. «Коламбус» идет на 13-й строчке — 32 очка в 30 играх.