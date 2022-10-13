Гол Свечникова помог «Каролине» переиграть «Коламбус»
«Каролина» выиграла у «Коламбуса» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это первая игра в сезоне для обеих команд.
Голом в составе «Харрикейнз» отметился российский нападающий Андрей Свечников. Также за 17 минут игрового времени он сделал 2 броска по воротам соперника и 2 силовых приема.
Российский вратарь «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов отыграл всю встречу, отразив 39 из 43 бросков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Каролина» — «Коламбус» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)
Голы: Лайне — 1 (Веренски), 20:11 — 0:1. Джарвис — 1, 25:12 — 1:1. Шей — 1 (Нечас, Котканиеми), 38:30 — 2:1. Нечас — 1 (Мартинук, Степан), 46:29 — 3:1. Свечников — 1 (Нечас, Штястны), 49:18 — 4:1.
Вратари: Андерсен — Тарасов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 43 (10+13+20) — 32 (10+14+8).
Наши: Свечников (17.04/2/+2) — Гавриков (19.43/2/-2), Чинахов (14.40/1/-1).
13 октября. Роли. PNC Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|1
|1
|0
|2
|2
|Рейнджерс
|1
|1
|0
|2
|3
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|4
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|5
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|6
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|7
|Вашингтон
|1
|0
|1
|0
|8
|Коламбус
|1
|0
|1
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|1
|1
|0
|2
|2
|Монреаль
|1
|1
|0
|2
|3
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|4
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|5
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|6
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|1
|0
|1
|0
|8
|Тампа-Бэй
|1
|0
|1
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|2
|2
|0
|4
|2
|Колорадо
|1
|1
|0
|2
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|1
|0
|1
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Эдмонтон
|1
|1
|0
|2
|2
|Анахайм
|1
|1
|0
|2
|3
|Вегас
|1
|1
|0
|2
|4
|Сиэтл
|1
|0
|1
|1
|5
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|1
|0
|1
|0
|7
|Ванкувер
|1
|0
|1
|0
|8
|Сан-Хосе
|2
|0
|2
|0
|13.10
|02:00
|
Вашингтон – Бостон
|2 : 5
|13.10
|02:00
|
Каролина – Коламбус
|4 : 1
|13.10
|02:00
|
Монреаль – Торонто
|4 : 3
|13.10
|04:30
|
Колорадо – Чикаго
|5 : 2
|13.10
|05:00
|
Анахайм – Сиэтл
|5 : 4 ОТ
|13.10
|05:00
|
Эдмонтон – Ванкувер
|5 : 3
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|4
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|1
|4
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|1
|4
|И
|Г
|
|
Нино Нидеррайтер
Нэшвилл
|2
|3
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|1
|3
|
|
Валерий Ничушкин
Колорадо
|1
|2
|И
|КН
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|1
|1.00
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|1
|1.00
|
|
Юусе Сарос
Нэшвилл
|1
|1.00