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Гол Свечникова помог «Каролине» переиграть «Коламбус»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в
13 октября. «Каролина» — «Коламбус» (4:1).
Фото USA Today Sports

«Каролина» выиграла у «Коламбуса» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это первая игра в сезоне для обеих команд.

Голом в составе «Харрикейнз» отметился российский нападающий Андрей Свечников. Также за 17 минут игрового времени он сделал 2 броска по воротам соперника и 2 силовых приема.

Российский вратарь «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов отыграл всю встречу, отразив 39 из 43 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Коламбус» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Лайне — 1 (Веренски), 20:11 — 0:1. Джарвис — 1, 25:12 — 1:1. Шей — 1 (Нечас, Котканиеми), 38:30 — 2:1. Нечас — 1 (Мартинук, Степан), 46:29 — 3:1. Свечников — 1 (Нечас, Штястны), 49:18 — 4:1.

Вратари: Андерсен — Тарасов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 43 (10+13+20) — 32 (10+14+8).

Наши: Свечников (17.04/2/+2) — Гавриков (19.43/2/-2), Чинахов (14.40/1/-1).

13 октября. Роли. PNC Arena.

НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Коламбус Блю Джэкетс
5
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4 Филадельфия 0 0 0 0
5 Айлендерс 0 0 0 0
6 Нью-Джерси 0 0 0 0
7 Вашингтон 1 0 1 0
8 Коламбус 1 0 1 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 1 1 0 2
2 Монреаль 1 1 0 2
3 Баффало 0 0 0 0
4 Оттава 0 0 0 0
5 Детройт 0 0 0 0
6 Флорида 0 0 0 0
7 Торонто 1 0 1 0
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2 Колорадо 1 1 0 2
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 2 3
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И КН
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