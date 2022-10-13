Гол Свечникова помог «Каролине» переиграть «Коламбус»

«Каролина» выиграла у «Коламбуса» (4:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Это первая игра в сезоне для обеих команд.

Голом в составе «Харрикейнз» отметился российский нападающий Андрей Свечников. Также за 17 минут игрового времени он сделал 2 броска по воротам соперника и 2 силовых приема.

Российский вратарь «Блю Джэкетс» Даниил Тарасов отыграл всю встречу, отразив 39 из 43 бросков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Каролина» — «Коламбус» — 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)

Голы: Лайне — 1 (Веренски), 20:11 — 0:1. Джарвис — 1, 25:12 — 1:1. Шей — 1 (Нечас, Котканиеми), 38:30 — 2:1. Нечас — 1 (Мартинук, Степан), 46:29 — 3:1. Свечников — 1 (Нечас, Штястны), 49:18 — 4:1.

Вратари: Андерсен — Тарасов.

Штраф: 4 — 4.

Броски: 43 (10+13+20) — 32 (10+14+8).

Наши: Свечников (17.04/2/+2) — Гавриков (19.43/2/-2), Чинахов (14.40/1/-1).

13 октября. Роли. PNC Arena.