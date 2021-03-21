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«Коламбус» по буллитам победил «Каролину», Свечников отметился заброшенной шайбой

04:51
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«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Каролину» со счетом 3:2.

На шайбы Андрея Свечникова и Уоррена Фогеля гости ответили точными бросками Сета Джонса и Оливера Бьоркстранда, который также реализовал победный буллит.

После этого матча «Коламбус» с 33 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Каролина» с 43 очками — на третьей строчке.

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