«Коламбус» по буллитам победил «Каролину», Свечников отметился заброшенной шайбой

«Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Каролину» со счетом 3:2.

На шайбы Андрея Свечникова и Уоррена Фогеля гости ответили точными бросками Сета Джонса и Оливера Бьоркстранда, который также реализовал победный буллит.

После этого матча «Коламбус» с 33 очками занимает пятое место в Центральном дивизионе, «Каролина» с 43 очками — на третьей строчке.