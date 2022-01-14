Дубль Чинахова помог «Коламбусу» разгромить «Каролину»
«Коламбус» крупно переиграл «Каролину» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 6:0. «Харрикейнз» потерпели второе поражение кряду.
Российский нападающий «Блю Джэкетс» Егор Чинахов отметился двумя голами.
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«Каролина» — «Коламбус» — 0:6 (0:1, 0:1, 0:4)
Голы: Бемстрем — 1 (Рословик, Бин), 8:43 — 0:1. Чинахов — 3 (Гавриков, Робинсон), 31:56 — 0:2. Лайне — 5 (Дженнер), 44:26 — 0:3. Чинахов — 4 (Робинсон, Керали), 45:03 — 0:4. Силлинджер — 6 (Бьоркстранд, Бин), 45:33 — 0:5. Рословик — 6 (Тексье, Бемстрем), 54:26 — 0:6.
Вратари: Андерсен (Лафонтен, 45:03) — Мерзликинс.
Штраф: 16 — 6.
Броски: 31 (10+9+12) — 35 (18+9+8).
Наши: Свечников (17.21/4/0) — Гавриков (22.49/0/+4), Чинахов (11.25/3/+2).
14 января. Роли. PNC Arena. 15979 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|34
|24
|10
|50
|2
|Рейнджерс
|37
|23
|14
|50
|3
|Вашингтон
|37
|20
|17
|49
|4
|Питтсбург
|35
|21
|14
|47
|5
|Коламбус
|35
|17
|18
|35
|6
|Филадельфия
|35
|13
|22
|33
|7
|Нью-Джерси
|36
|14
|22
|33
|8
|Айлендерс
|28
|10
|18
|26
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|36
|24
|12
|53
|2
|Тампа-Бэй
|38
|24
|14
|53
|3
|Торонто
|35
|23
|12
|49
|4
|Бостон
|33
|20
|13
|42
|5
|Детройт
|37
|16
|21
|37
|6
|Баффало
|35
|10
|25
|26
|7
|Оттава
|29
|9
|20
|20
|8
|Монреаль
|35
|7
|28
|18
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нэшвилл
|37
|24
|13
|50
|2
|Колорадо
|33
|22
|11
|47
|3
|Сент-Луис
|36
|21
|15
|47
|4
|Миннесота
|33
|21
|12
|44
|5
|Даллас
|33
|18
|15
|38
|6
|Виннипег
|33
|16
|17
|37
|7
|Чикаго
|36
|13
|23
|31
|8
|Аризона
|34
|8
|26
|19
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|39
|23
|16
|48
|2
|Анахайм
|39
|19
|20
|45
|3
|Лос-Анджелес
|36
|18
|18
|41
|4
|Сан-Хосе
|37
|20
|17
|41
|5
|Калгари
|33
|17
|16
|40
|6
|Эдмонтон
|34
|18
|16
|38
|7
|Ванкувер
|35
|16
|19
|35
|8
|Сиэтл
|35
|10
|25
|24
|14.01
|03:00
|
Бостон – Филадельфия
|- : -
|14.01
|03:00
|
Каролина – Коламбус
|0 : 6
|14.01
|03:00
|
Тампа-Бэй – Ванкувер
|- : -
|14.01
|03:30
|
Айлендерс – Нью-Джерси
|- : -
|14.01
|03:30
|
Детройт – Виннипег
|- : -
|14.01
|04:00
|
Нэшвилл – Баффало
|- : -
|14.01
|04:00
|
Сент-Луис – Сиэтл
|- : -
|14.01
|04:30
|
Чикаго – Монреаль
|- : -
|14.01
|05:00
|
Калгари – Оттава
|- : -
|14.01
|06:30
|
Лос-Анджелес – Питтсбург
|- : -
|14.01
|06:30
|
Сан-Хосе – Рейнджерс
|- : -
|И
|О
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|53
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|33
|53
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|52
|И
|Г
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|34
|26
|
|
Александр Овечкин
Вашингтон
|37
|24
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|32
|24
|И
|КН
|
|
Тристан Джерри
Питтсбург
|28
|1.91
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|23
|2.01
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|21
|2.09