«Каролина» — «Калгари»: видеообзор матча НХЛ

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграла «Калгари» со счетом 2:1.

После этого матча «Каролина» с 74 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Калгари» с 65 очками — на девятой строчке «Запада».