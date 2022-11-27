«Каролина» обыграла «Калгари», у Свечникова результативная передача

«Каролина» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Калгари» со счетом 3:2.

В составе «Харрикейнз» отличились Сэт Джарвис, Мартин Нечас и Бретт Песс, форвард Андрей Свечников отметился результативным пасом. У «Флэймз» шайбы на счету Адама Ружички и Тайлера Тоффоли.

После этого матча «Каролина» с 27 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Калгари» с 21 очком — на восьмой строчке Запада.