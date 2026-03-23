«Каролина» и «Сиэтл» проведут два матча регулярного чемпионата НХЛ в Финляндии

«Каролина» и «Сиэтл» проведут между собой два матча регулярного чемпионата НХЛ сезона-2026/27 в Финляндии, сообщает пресс-служба лиги.

Встречи состоятся в Хельсинки 12 и 14 ноября.

Ранее стало известно, что «Чикаго» и «Оттава» проведут две встречи в Дюссельдорфе (Германия). Они состоятся 18 и 20 декабря.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max