«Каролина» хочет продлить контракт с нападающим Джорданом Стаалом

«Каролина» хочет продлить контракт с нападающим, капитаном команды Джорданом Стаалом, сообщает журналист Джефф Марек.

Действующий контракт 34-летнего хоккеиста истекает после окончания нынешнего сезона. По нему он получает 6 миллионов долларов в год.

В нынешнем регулярном чемпионате центрфорвард набрал 17 (10+7) очков в 34 матчах.

Стаал выигрывал Кубок Стэнли в составе «Питтсбурга», который выбирал форварда на драфте 2006 года под общим 2-м номером.