«Каролина» хочет поскорее продлить контракт с главным тренером
23:18
«Каролина» намерена в ближайшее время продлить контракт с главным тренером Робом Бридамором, сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн в Twitter.
Специалист уже согласовал новый контракт на три года. Но он также хочет сохранить весь свой тренерский штаб.
Сообщается, что новое соглашение будет рассчитано на три года с зарплатой 1,8 миллиона долларов за сезон.
Канадский специалист возглавляет «Каролину» с 2018 года. «Каролина» проиграла «Тампе» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ (0:2). «Лайтнинг» выиграли серию 4-1 и вышли в следующую стадию.
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