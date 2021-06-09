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«Каролина» хочет поскорее продлить контракт с главным тренером

23:18
Роб Бридамор. Фото ХК «Каролина».
Роб Бридамор. Фото ХК «Каролина».
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«Каролина» намерена в ближайшее время продлить контракт с главным тренером Робом Бридамором, сообщает инсайдер Пьер ЛеБрюн в Twitter.

Специалист уже согласовал новый контракт на три года. Но он также хочет сохранить весь свой тренерский штаб.

Сообщается, что новое соглашение будет рассчитано на три года с зарплатой 1,8 миллиона долларов за сезон.

Канадский специалист возглавляет «Каролину» с 2018 года. «Каролина» проиграла «Тампе» в пятом матче второго раунда плей-офф НХЛ (0:2). «Лайтнинг» выиграли серию 4-1 и вышли в следующую стадию.

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Иван Шитик все материалы автора
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