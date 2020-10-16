«Каролина» хочет обменять Гардинера

«Каролина» ищет варианты обмена защитника Джейка Гардинера, сообщает Sportsnet.

30-летний защитник подписал контракт с «Ураганами» перед началом прошлого сезона. Он заключил соглашение на четыре года с зарплатой в 4,050 миллиона за сезон.

У него также есть специальный пункт в контракте, согласно которому Гардинер может предоставить клубу список из семи команд, в которые его не смогут обменять.

В прошедшем сезоне защитник набрал 24 (4+20) очка в 68 матчах при показателе полезности «минус» 24.