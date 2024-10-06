«Каролина»: расписание матчей в регулярном чемпионате-2024/2025
«Каролина Харрикейнз» начинает свой 27-й сезон в НХЛ. Клуб из Роли (Северная Каролина), за которую выступают россияне Петр Кочетков, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников, один раз выигрывал Кубок Стэнли.
Первый матч в сезоне «Каролина» проведет дома против «Тампы» 12 октября. 13 октября команды встретятся вновь, но уже на льду «Лайтнинг».
В канун Нового года «Ураганы» проведут два матча с «Нью-Джерси» (28 и 29 декабря), а 1 января встретятся с «Коламбусом».
В заключительном матче сезона «Каролина» встретится с «Оттавой». Игра пройдет 18 апреля.
Приводим расписание матчей «Кейнз» на старте регулярного чемпионата (время начала игр — московское).
«Каролина Харрикейнз»: расписание матчей в октябре 2024 года
12 октября, 2.00. «Каролина» — «Тампа»
13 октября, 2.00. «Тампа» — «Каролина»
16 октября, 2.00. «Каролина» — «Нью-Джерси»
19 октября, 2.00. «Питтсбург» — «Каролина»
20 октября, 2.00. «Сент-Луис» — «Каролина»
23 октября, 4.00. «Эдмонтон» — «Каролина»
25 октября, 4.00. «Калгари» — «Каролина»
27 октября, 5.00. «Сиэтл» — «Каролина»
29 октября, 5.00. «Ванкувер» — «Каролина»
Полностью расписание матчей «Каролины» в актуальном виде и результаты игр доступны на странице «Харрикейнз» на нашем сайте.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|2
|2
|0
|4
|2
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|3
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|4
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|5
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|6
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|7
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|2
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|3
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|4
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|5
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|6
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|7
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|8
|Баффало
|2
|0
|2
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|2
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|3
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|4
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|5
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|6
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|7
|Юта
|0
|0
|0
|0
|8
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|2
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|4
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|5
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|6
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|7
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|8
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8.10
|23:30
|
Сиэтл – Сент-Луис
|- : -