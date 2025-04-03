«Каролина» гарантировала выход в плей-офф НХЛ

«Каролина» переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

«Харрикейнз» набрали 96 очков и гарантировали себе выход в плей-офф НХЛ. Команда после 74 матчей занимает 2-е место в Восточной конференции.

За «Каролину» выступают российские хоккеисты Петр Кочетков, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников.