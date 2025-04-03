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«Каролина» гарантировала выход в плей-офф НХЛ

Евгений Козинов
Корреспондент
Дмитрий Орлов (в центре).
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Каролина» переиграла «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:1.

«Харрикейнз» набрали 96 очков и гарантировали себе выход в плей-офф НХЛ. Команда после 74 матчей занимает 2-е место в Восточной конференции.

За «Каролину» выступают российские хоккеисты Петр Кочетков, Дмитрий Орлов и Андрей Свечников.

Александр Овечкин и&nbsp;Том Уилсон.До великого рекорда всего три шайбы! Овечкин разрядил свою пушку в очень неудачном матче «Вашингтона»
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НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 18 13 5 28
2 Нью-Джерси 16 11 5 22
3 Рейнджерс 17 9 8 19
4 Вашингтон 14 8 6 16
5 Айлендерс 15 7 8 16
6 Коламбус 14 7 7 14
7 Питтсбург 16 5 11 12
8 Филадельфия 18 4 14 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 17 12 5 25
2 Монреаль 16 10 6 23
3 Тампа-Бэй 15 10 5 22
4 Оттава 17 10 7 21
5 Флорида 16 9 7 20
6 Торонто 17 8 9 18
7 Баффало 15 7 8 17
8 Детройт 17 7 10 17
Центральный дивизион И В П О
1 Миннесота 17 11 6 25
2 Юта 17 10 7 21
3 Даллас 16 9 7 20
4 Колорадо 16 9 7 19
5 Нэшвилл 15 6 9 17
6 Сент-Луис 16 7 9 16
7 Виннипег 17 6 11 15
8 Чикаго 17 4 13 9
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Эдмонтон 17 11 6 25
2 Вегас 18 11 7 24
3 Сиэтл 15 9 6 19
4 Анахайм 16 8 8 17
5 Калгари 16 7 9 15
6 Сан-Хосе 17 7 10 15
7 Лос-Анджелес 14 5 9 12
8 Ванкувер 18 3 15 7
Результаты / календарь
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11.11
6.11 03:00 Рейнджерс – Филадельфия 3 : 2
6.11 03:00 Тампа-Бэй – Чикаго 4 : 1
6.11 03:00 Питтсбург – Бостон 2 : 6
6.11 03:00 Виннипег – Ванкувер 6 : 2
6.11 03:00 Айлендерс – Каролина 3 : 5
6.11 03:00 Нью-Джерси – Сент-Луис 5 : 4 ОТ
6.11 03:00 Коламбус – Даллас 2 : 1 Б
6.11 03:00 Детройт – Вегас 1 : 2
6.11 03:00 Монреаль – Юта 5 : 4 ОТ
6.11 04:00 Эдмонтон – Анахайм 4 : 5
6.11 05:30 Колорадо – Нэшвилл - : -
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